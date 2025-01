Ragusa, FdI bacchetta l’amministrazione comunale: “Un’altra occasione perduta per il centro storico durante il periodo delle feste”

Attualità

Il coordinatore cittadino dei meloniani analizza quello che, secondo luii, non ha funzionato

“E’ inutile continuare a nascondere il sole con la rete. Come noi di Fratelli d’Italia abbiamo più volte denunciato, esiste un caso centro storico su cui è necessario puntare i riflettori dell’attività amministrativa. Le recenti prese di posizione da parte di alcuni operatori commerciali non fanno altro che chiarire come questo periodo delle feste abbia rappresentato una occasione perduta per le aspettative di tutti gli addetti ai lavori. Si sarebbe potuto fare di più e meglio”.