Ragusa, FdI: “Cassì si dimetta dal ruolo di presidente del comitato di controllo analogo”

Il coordinatore cittadino Poidomani: "Non è stato in grado di adempiere il proprio ruolo"

“La scelta del cda di Iblea Acque che, dopo avere proseguito in maniera informale la riunione dell’assemblea convocata ieri mattina, ha deciso di chiedere la restituzione delle cifre incassate dall’amministratore unico pur non avendone titolo, così come statuito dal parere pro veritate richiesto dagli stessi sindaci, non fa che confermare l’inadeguatezza del sindaco di Ragusa nel suo ruolo di presidente del comitato di controllo analogo, ruolo che ricopre tuttora e rispetto a cui, invece, sarebbe più opportuno rassegnasse le dimissioni”.