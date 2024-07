Ragusa, FdI e il pacchetto di richieste sul centro storico

Attualità

Una delegazione del coordinamento cittadino ha consegnato al sindaco le istanze che sono state protocollate sotto forma di atto di indirizzo per l'amministrazione

Una delegazione del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, guidata dal coordinatore cittadino Luca Poidomani, dal vice Simone Diquattro, dal consigliere comunale Rocco Bitetti e con la presenza di un nutrito gruppo di cittadini e di commercianti dei quartieri interessati, ha consegnato al sindaco le proposte per un pacchetto riguardante il centro storico che è stato protocollato sotto forma di atto di indirizzo per l’amministrazione. Le misure per la sicurezza, la legalità e il decoro sono state redatte a seguito di una raccolta firme (nella foto) promossa da FdI nei quartieri del centro storico superiore (Ecce Homo, piazza San Giovanni, Piazza Cappuccini, Carmine Putìe) oltre che mediante il supporto di piattaforme telematiche dedicate, al fine di chiedere azioni che promuovano in generale un contrasto al decadimento di questa parte della città.

“Ecco perché – è spiegato da Fratelli d’Italia – chiediamo che il consiglio comunale impegni questa Amministrazione ad attuare i seguenti punti: promozione di un “piano di legalità” che si basi su controlli capillari nei confronti dei residenti in centro storico, perimetrando e individuando le zone più sensibili. Tali controlli dovranno essere effettuati mediante una duplice azione di carattere amministrativo e operativo: incrocio dei dati in possesso dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Tari (in particolare per quanto riguarda i cambi di residenza e le nuove dichiarazioni di residenza), oltre alla promozione di protocolli d’intesa con altri enti pubblici e società erogatrici di servizi (Agenzia delle Entrate, Enel, Egea, etc.) al fine di verificare quali immobili siano occupati, a che titolo e la regolarità con il pagamento della Tari; effettuazione di controlli mediante utilizzo della polizia locale e di società specializzate per censire gli immobili individuati anche (ma non solo) in zone specifiche del centro al fine di verificare da chi e da quante persone sono occupati e se sono o meno presenti i mastelli, segnalando eventuali situazioni di non regolarità. E’ ovvio che tali controlli sono finalizzati al contenimento del fastidioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per le vie del centro che, oltre a deturpare la città che chiaramente si presenta sporca agli occhi dei cittadini onesti e dei turisti, determina una grave perdita per le casse dell’ente comunale”.