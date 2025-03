Ragusa, fermato un pusher 46enne mentre spacciava nell’area di parcheggio di un supermercato

Cronaca

Gravato da precedenti penali, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria

I carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne ragusano per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, durante un servizio appositamente disposto dal comando per la repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari notavano un soggetto, noto per essere gravato da numerosi precedenti penali, che si recava con fare sospetto presso l’area di parcheggio di un supermercato del capoluogo.