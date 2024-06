Ragusa, festa del Preziosissimo sangue: premiate le squadre vincitrici del torneo misto di calcio balilla umano

Attualità

Domani intanto è la giornata della vigilia della festa esterna

Si è conclusa la VII edizione del torneo misto di calcio balilla umano che, ancora una volta, in occasione della festa del Preziosissimo sangue tuttora in fase di svolgimento, ha fatto registrare un elevato numero di presenze durante le tre serate, in particolare per la fase conclusiva, sempre all’insegna della fraternità e della gioia. I premi assegnati sono stati i seguenti: squadra prima classificata Bumby Team (nella foto); squadra seconda classificata 10 X caso; terza classificata The Avengers by Dr. Phone. A vincere il premio Fair Play la squadra Putia 4 ever. Sono stati poi attribuiti i premi come miglior portiere (Dario Perna del Bumby Team) e miglior marcatore (Giorgio Perna sempre del Bumby Team).