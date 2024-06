Ragusa, festa del Preziosissimo sangue. Si celebra la memoria della beata Schininà

Società

Ecco gli appuntamenti in programma domani

Continuano i festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo nella parrocchia omonima che si trova in una delle zone più ad elevata residenzialità di Ragusa. Dopo che ieri sera c’è stata l’accensione delle luminarie artistiche a cura della ditta Novarlux luminarie, proseguono le iniziative inserite nel calendario religioso. In particolare, domani, mercoledì 12 giugno, sarà celebrata la memoria di beata Maria Schininà del Sacro Cuore, vergine. Alle 18,20 è in programma la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue.