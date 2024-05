Ragusa, festa esterna in onore di San Giuseppe artigiano

Società

Numerosi i fedeli e i devoti che hanno partecipato alla processione lungo le vie del quartiere Sud

La festa è riuscita. Lo testimoniano le numerose presenze. E un messaggio ricco di contenuti. Un messaggio che parla della figura di San Giuseppe artigiano che rimanda al lavoro, al senso della famiglia che riesce a garantirsi un progetto futuribile solo in presenza di una occupazione, di un impiego che garantisca dignità. Sono questi gli auspici lanciati in occasione delle celebrazioni che hanno animato il quartiere Sud e che sono continuate ieri sera con la processione esterna mentre oggi tutto sarà concluso con la celebrazione presieduta dal vescovo. A presiedere, ieri, la solenne celebrazione eucaristica vespertina il sacerdote Vincenzo Guastella, presente il parroco Andrea La Terra. La memoria liturgica di San Giuseppe artigiano, è stato spiegato durante la messa, è stata offerta alla Chiesa con l’intento di guardare alla prospettiva del lavoro dell’uomo (foto Salvo Bracchitta).

Oggi si continuano a vivere grandi situazioni di disagio per quanto riguarda la mancanza del lavoro. Forse non sempre si riesce, come si faceva un tempo, a inventarsene uno. E non si può rimanere senza fare nulla quando si perde l’occupazione ed emergono grosse difficoltà di carattere familiare e sociale. La festa è stata caratterizzata da un’attenzione particolare ai ragazzi e ai giovani impegnati in prima persona a vivere diversi momenti. Numerose le presenze registrate durante la santa messa e durante la processione del simulacro che, preceduto dai ministranti, dai fedeli della comunità, alla presenza dei sacerdoti, ha transitato per le strade del quartiere accolto con entusiasmo dai residenti delle vie Nenni, Paestum, Psaumida e da tutte le altre zone di quest’area.

Tra gli obiettivi anche quello di mettere in primo piano, così come è accaduto gli altri anni, essendo San Giuseppe artigiano patrono dei lavoratori, le varie realtà produttive che insistono sul territorio della parrocchia. Non è un caso che oggi, alle 18,30, nella sala convegni del centro direzionale Padre Rollo della zona artigianale, il vescovo mons. Giuseppe La Placa presiederà la messa alla presenza degli artigiani della città e dei membri della federazione dei maestri del lavoro di Ragusa. “Sono state giornate molto intense – chiariscono il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il presidente sezionale Confcommercio Ragusa, Rosamaria Chiaramonte, che hanno sostenuto il calendario delle iniziative sul piano mediatico – che hanno assicurato un certo fermento in uno dei quartieri più popolosi della città. Senza dimenticare il richiamo al lavoro che, ancora oggi, costituendo un fulcro cruciale per la società, merita di essere sanato sotto taluni aspetti”.

