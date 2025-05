Ragusa, festa grande in onore del patrono San Giorgio martire

Attualità

Oggi la fase conclusiva dei festeggiamenti. Ecco qual è il programma

Una folla di devoti e fedeli onora il santo patrono di Ragusa. La seconda processione di San Giorgio martire, ieri, è stata vissuta con grande intensità. Nel pomeriggio, emozioni a non finire con il parroco della chiesa Madre, il sacerdote Peppino Antoci, che ha invitato tutti a rispecchiarso nel coraggio del megalomartire, trovando nello stesso un modello di virtù. Poco prima del tramonto, poi, dopo l’uscita del simulacro dalla chiesa di San Tommaso, le grida di giubilo e l’affetto dei presenti sono serviti a evidenziare quando grande sia il trasporto emotivo dei ragusani nei confronti del santo. E’ stato un altro momento vissuto con la massima intensità, l’aria di festa ha caratterizzato le varie tappe della processione, anche e soprattutto quando il simulacro è stato fatto entrare nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio per riprendere l’Arca santa che lì, durante la notte, aveva sostato.

Poi, il corteo ha proseguito verso il duomo, con la piazza resa magnificente dai giochi di luce sui palazzi barocchi, un anticipo del videomapping che, oggi, costituirà una delle novità della fase conclusiva della festa. Una festa che anche ieri, nonostante le condizioni meteo non clementi, soprattutto in tarda serata, ha comunque richiamato decine di migliaia di visitatori. Suggestivo prima del rientro dei due simulacri al duomo lo spettacolo pirotecnico. Oggi la fase conclusiva della festa. Nel pomeriggio il momento clou. Alle 17, è attesa l’esibizione dei corpi bandistici San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Antonio Palermo, e Vito Cutello da Chiaramonte Gulfi, diretto dal maestro Paolo Scollo. Alle 17,30 ci sarà la sfilata dei tamburi di Giarratana con partenza dai Giardini iblei lungo le vie del centro storico. Alle 17,15, in chiesa Madre, la recita del Rosario mentre alle 18 prenderà il via il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con l’animazione della Schola cantorum parrocchiale, diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti.