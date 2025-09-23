Ragusa, “Festacrante in centro” chiude con altri due appuntamenti

Spettacoli

Domani sera sarà la volta dei Sonnambuli, il 4 ottobre un reading a cura dell'attore e regista Massimo Leggio

Dopo il grande successo dello scorso weekend, che ha visto il cuore di Ragusa superiore animarsi grazie al live travolgente dei Suddeka con le hit più amate del funky-disco anni ’70-’80, e al concerto del Coro polifonico Cantus Novo con il suggestivo Canto in piazza “All together”, la rassegna Festacrante in Centro, promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti”, prosegue con l’atteso appuntamento con I Sonnambuli (nella foto). Mercoledì 24 settembre, alle ore 21.00, in via Roma angolo corso Vittorio Veneto, Fabio Manenti e Michele Arezzo, accompagnati dalle improvvisazioni musicali di Peppe Arezzo, porteranno “Nel segno del salmone – Storie controcorrente”. Un incontro che invita ad andare contro l’inerzia del tempo presente, a resistere all’apatia del divano e al rumore dei social. Nel cuore di Ragusa si ascolteranno storie di rivoluzionari grandi e piccoli: chi ha incendiato la storia con il proprio coraggio e chi, sottovoce, ha cambiato il mondo con piccoli gesti quotidiani. Letteratura, mito, musica e poesia si intrecceranno in una notte speciale, per raccontare il cuore di chi sceglie di andare controcorrente. Non tutti i rivoluzionari finiscono alla ribalta: molti lasciano un segno con la loro silenziosa presenza, e si trasformano in esempio da seguire per chi li circonda. “Nel segno del salmone” sarà un rito collettivo, per raccontare e suonare la resistenza invisibile, quella che si manifesta nei gesti concreti e nella fede in un futuro diverso. Ingresso libero, senza prenotazione. I posti a sedere sono limitati ed è possibile portare un cuscino o una piccola sedia.