Ragusa, festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine: arrivano le fasi clou

Domani è giorno di vigilia. Molto partecipata la veglia di preghiera di ieri sera animata dal gruppo Baraka

Momenti cruciali per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine nel centro storico di Ragusa. Oggi è la giornata mariana della famiglia. Ricorre la memoria dei santi Luigi e Maria Azelia Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. Alle 18 la novena alla Madonna del Carmine e canto delle litanie lauretane, alle 18,30 la santa messa presieduta da don Antonino Puglisi con la partecipazione e l’animazione della Pastorale della famiglia della Diocesi di Ragusa. Al termine, il diacono don Giuseppe Cascone, che sta predicando il triduo, benedirà le famiglie con le reliquie dei santi genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. A seguire, in serata, alle 21, la commedia in tre atti dal titolo “L’eredità dello zio canonico” rappresentata dalla compagnia teatrale “Quelli del circolo”. La regia è di Giorgio Gurrieri, musiche a cura di Enzo Vitale mentre la scenografia sarà curata da Rosa Tumino. Quattordici gli interpreti della commedia che consentirà agli spettatori di trascorrere una serata in spensieratezza. Domani, invece, sabato 13 luglio, è il giorno della vigilia della festa esterna. Alle 18 ci sarà la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd. L’omelia sarà tenuta dal diacono, don Giuseppe Cascone.