Ragusa, finisce con l’auto fuori strada

Cronaca

Nessuna conseguenza seria per il guidatore. L'episodio è accaduto in periferia a Cisternazzi

Finisce fuori strada con l’auto. Per fortuna senza ferirsi se non qualche lieve escoriazione. L’episodio è accaduto in contrada Cisternazzi, alla periferia di Ragusa, dove il conducente di una Peugeot, per cause in via di accertamento, in corrispondenza di una curva, ha proceduto dritto rovinando nel campo sottostante, dopo avere urtato, superandolo, il muretto di delimitazione della carreggiata. Sul posto i sanitari e le forze dell’ordine, oltre alla ditta che si è occupata dello sgombero dei relitti stradali (foto Franco Assenza).

