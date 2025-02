Ragusa, fiocco azzurro in arrivo per la cantante Deborah Iurato: “Siamo emozionati”

Società

L'annuncio dato dalla stessa artista insieme con il compagno Placido Salamone

Fiocco azzurro in arrivo per la cantante ragusana Deborah Iurato che, oltre ad avere vinto il talent show Amici nel 2014, ha partecipato al festival di Sanremo nel 2016 in coppia con Giovanni Caccamo, conquistando uno straordinario terzo posto. E’ stata la futura neomamma a dare l’annuncio sui social assieme al compagno, il produttore e chitarrista Placido Salamone. “I cuori colmi di gioia e un armadio di vestiti che non mi entrano più – scrive emozionata sul proprio profilo – Mamma, papà e Thiaghino (il cagnolino adottato dalla coppia) non vedono l’ora di conoscerti. Ti aspettiamo”.