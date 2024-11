Ragusa, firmato in Prefettura il progetto “Sport e legalità”

Attualità

Fortemente voluto dal questore Trombadore, punta a prevenire la dispersione scolastica e la devianza giovanile

Siglato in Prefettura il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Sport e legalità” promosso dalla Questura. “E’ una giornata importante nella lotta alla dispersione scolastica – ha detto in apertura il prefetto Giuseppe Ranieri – Un impegno sostanziale e non solo formale”. Il progetto, in aderenza al protocollo prefettizio sottoscritto su proposta del presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella, punta a prevenire la dispersione scolastica e la devianza giovanile, rafforzando il contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico.

I firmatari istituzionali e le associazioni operanti nel sociale si sono impegnati per la realizzazione del progetto. In tale contesto, la Questura di Ragusa ed il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, collaboreranno con il Libero consorzio del Comune di Ragusa, l’Ufficio Scolastico Regionale di Ragusa, i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, il Comitato Fir (Federazione Italiana Rugby) Sicilia, la società Ragusa Rugby, dirigenti scolastici e docenti, ciascuno di essi fornendo il necessario apporto alla realizzazione del progetto.