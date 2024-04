Ragusa, Firrincieli: “A rischio gli interventi programmati di chirurgia per i bambini in ospedale?”

Attualità

La segnalazione in aula del consigliere comunale Cinque Stelle che chiede al sindaco di verificare come stanno le cose

“Mi segnalano difficoltà in ospedale, a Ragusa, riguardo agli interventi programmati di chirurgia per i bambini che, addirittura, non si farebbero. Tutto questo perché esisterebbe una circolare in vigore dallo scorso 1° aprile che impedirebbe ai ragazzini sotto i 14 anni di essere operati. Ovviamente, a meno che non si tratti di una urgenza. Ma, naturalmente, ci si rende conto che tutto ciò non può funzionare. Per questo, sono intervenuto in Consiglio comunale chiedendo al sindaco di verificare come stanno le cose, facendo, eventualmente, sentire la propria voce di primo cittadino”.