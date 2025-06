Ragusa, Firrincieli confermato alla guida di Ance

Attualità

Ieri una delle più partecipate assemblee della storia recente dell'associazione datoriale

Una delle più partecipate assemblee della storia recente di Ance è stata quella che ha decretato, con un autentico plebiscito, la riconferma di Giorgio Firrincieli alla presidenza dell’associazione costruttori. Per Firrincieli, che intraprende così il suo secondo e ultimo mandato, oltre il 95% dei consensi da parte delle imprese associate, che erano rappresentate da circa il 70% dei voti assembleari totali. Insieme a Firrincieli, una squadra compatta e motivata: Nunzio Rosso e Gianluca Zaccaria, vicepresidenti; Santo Cutrone, tesoriere, ed il nuovo Consiglio generale composto da Raffaele Cappello, Elisa Carbone, Gianluca Cilia, Maurizio Lembo e Rosario Ruta.