Ragusa, Firrincieli: “Ecco perché abbiamo detto no al piano di spesa della legge su Ibla”

Attualità

"Non è possibile sottrarre mezzo milione di euro a discapito della riqualificazione degli immobili del centro storico"

“Con il nostro tecnico, abbiamo contestato, sin dal momento in cui è approdata in commissione Centri storici, la destinazione di 500mila euro derivanti dalla legge su Ibla per il parcheggio di via Discesa Peschiera. Sia chiaro: siamo assolutamente favorevoli a quest’opera e nella campagna elettorale del 2023, che mi vide impegnato con la candidatura a sindaco, avevo sottoscritto una serie di impegni ritenendo tale azione strategica non solo per la città antica ma per tutto il resto della nostra città, e anche oltre direi visto che ci inseriamo a pieno titolo nel territorio del Val di Noto; lo avevo fatto chiarendo che avrei attinto a uno specifico mutuo per coprire l’intero importo. Ma non possiamo non ritenere che, da quando è stata istituita la legge su Ibla, i fondi ricevuti si rendono necessari proprio per la riqualificazione degli immobili e la rigenerazione degli stessi, circostanza che, sottraendo 500.000 euro, verrà certamente meno”.