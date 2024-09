Ragusa, Firrincieli: “Il partenariato speciale pubblico privato colpisce ancora. Chi si è aggiudicato la gestione della sala Falcone Borsellino?”

Attualità

Il consigliere comunale dei Cinque Stelle esprime perplessità sull'iter che è stato attuato e a cui non è stata garantita adeguata pubblicizzazione

“Complice la polemica sulla gestione del castello di Donnafugata che ha avuto l’effetto di un’arma di distrazione di massa, presi anche dal solleone estivo, nessuno si è accorto, anche perché non è stata data adeguata pubblicizzazione all’avviso, che tra i gioielli di famiglia messi, per così dire all’incanto, c’era anche la sala Falcone Borsellino. La procedura? La solita, quella cioè del partenariato speciale pubblico privato. E, anche in questo caso, una struttura di pregio che il Comune ha restaurato, con fondi del Pnrr, spendendo 200mila euro di risorse pubbliche, per fare in modo che a usufruirne, sotto tutti i punti di vista, possa essere anche in questo caso un privato. Ma resta, in ogni caso, una procedura che, seppur applicabile, appare censurabile, anche in questo caso perché tutto è stato portato avanti nel silenzio agostano delle stanze di palazzo dell’Aquila”.