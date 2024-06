Ragusa, Firrincieli (m5S) denuncia: “Il servizio del trasporto pubblico locale parte monco”

Attualità

"Nessun servizio è garantito su Marina e per le contrade. Così non va"

“L’appalto del trasporto pubblico locale, che prenderà il via lunedì, si apre a una serie di interrogativi. Soprattutto per quanto concerne il mancato servizio reso alle contrade dove il numero di residenti è consistente”. Lo ha detto il consigliere del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli (nella foto), nel corso dell’ultima seduta del civico consesso di Ragusa.

“Abbiamo la tratta che unisce Ragusa al castello di Donnafugata – sottolinea l’esponente pentastellato – ma non quella che porta dalla città a Marina oppure a San Giacomo. E, ancora, se io villeggio o risiedo nelle contrade Gatto Corvino, Fontana Nuova, Cerasella, Camemi, in prossimità di Marina, come faccio a spostarmi visto che non c’è alcun servizio pubblico su cui potere contare? Un tpl così è un tpl monco. E stupisce che l’assessore Gurrieri, il quale sostiene di avere predisposto tutto con attenzione, non si sia preoccupato di garantire un servizio all’altezza anche per i cittadini residenti in queste realtà territoriali. Tra l’altro, mi preme sottolineare che ad usufruire della tratta Ragusa-Marina sono soprattutto i giovani oppure le fasce più deboli, cioè chi non ha a disposizione un mezzo di locomozione. E perché dovremmo fare pagare loro un biglietto comunque consistente quando, invece, Marina fa parte dell’ambito territoriale comunale di Ragusa e dunque dovrebbe essere servita allo stesso costo di un biglietto da tratta urbana? Tutti interrogativi che meritano di essere sciolti proprio in concomitanza con l’avvio del trasporto pubblico locale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA