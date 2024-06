Ragusa, Firrincieli (m5S): “Festa della musica con qualche nota stonata”

Attualità

Il consigliere comunale sottolinea: "Bella iniziativa, ma il supporto fornito dal trasporto pubblico locale è da dimenticare. Scelte flop dell'assessore al ramo"

Più di qualche nota stonata per la festa della musica. Limitatamente ai servizi proposti dall’amministrazione comunale. A cominciare da quello del trasporto pubblico locale. Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che, in prima battuta, plaude all’interminabile estrosità dei musicisti locali i quali, ancora una volta, hanno dato prova di tutta la propria perizia e verve artistica.

“Momenti piacevoli di buona musica che, certamente, si sarebbero potuti migliorare – continua Firrincieli – se si fosse valorizzato qualche altro luogo del centro storico un po’ dimenticato, come ad esempio la Rotonda di via Roma, e se si fosse attuata una pubblicità più mirata della kermesse per cercare di attirare, magari, gli appassionati dei Comuni più vicini. Ma questi sono suggerimenti da utilizzare in vista delle prossime occasioni, considerato che tutto è perfettibile”. “Quello che invece si è rivelato un flop – continua Firrincieli – è il trasporto pubblico locale. Una bocciatura senza appello. Quando si deve fronteggiare un simile flusso di persone è necessario, come sempre, cercare di essere il più possibile pronti. E, invece, siamo alle solite. Approssimazione a non finire. A cominciare dal video sui social dell’assessore al ramo che ha omesso di fornire agli utenti le informazioni corrette. Parla di biglietto a 0.50 e a 1,20 euro, omettendo di dire che è utilizzabile con una applicazione che ancora nessuno possiede, visto che non è stata sufficientemente promossa. Per non parlare dei cittadini over, quelli presenti sabato sera a Ibla, che non hanno dimestichezza sul come usarla. E queste persone come fanno? L’autista è stato lasciato solo. E’ stato costretto a fare i biglietti e dare i resti in centesimi visto che il vero costo era di 0,80 euro, facendo sì che si accumulasse ritardo su ritardo. Quindi, file interminabili per la navetta. Gente arrivata alle 21,30 è riuscita a salire sul bus intorno alle 23. Disagi, insomma, a non finire. Da bocciare la prima. Speriamo che, per il futuro, si possa raddrizzare il tiro. Perché così assolutamente non va”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA