Ragusa, Firrincieli (m5S): “Troppe fibrillazioni in seno alla maggioranza”

Attualità

Il consigliere comunali analizza i fatti politici con riferimento a quanto accaduto ieri sera in aula

“Se la comunicazione della collega Caruso ci ha colti un po’ tutti di sorpresa, ritengo che non debba sfuggire il dato politico soprattutto quando la vicepresidente del civico consesso sostiene che le è stato impedito ieri di gestire i lavori alla luce delle fibrillazioni tutte interne alla maggioranza. Ecco, per l’appunto, ci chiediamo: ma che cosa sta succedendo in seno alla compagine che sostiene la giunta Cassì?”.

E’ questo l’interrogativo lanciato ieri in aula a Ragusa dal consigliere comunale Sergio Firrincieli (nella foto) dopo che la vicepresidente Rossana Caruso aveva comunicato in maniera polemica di essere stata interdetta dalla gestione della seduta ispettiva, come invece le sarebbe toccato, essendo ciò frutto di specifici accordi, e che, per questo motivo, avrebbe abbandonato i lavori, come è poi accaduto dopo che la stessa ha completato il proprio intervento.