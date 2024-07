Ragusa, Firrincieli: “Serve una pensilina all’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II”

Attualità

La richiesta del consigliere comunale alla direzione generale dell'Asp con riferimento alla fermata del trasporto pubblico locale

Il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli, comunica di avere formalizzato una richiesta alla direzione generale dell’Asp finalizzata alla realizzazione di una pensilina nell’area esterna antistante il prospetto dell’ospedale Giovanni Paolo II. “Nell’ambito del mandato elettivo e in seno alle prerogative relative al medesimo – scrive il consigliere Firrincieli nella richiesta – a seguito di numerose segnalazioni e sollecitazioni provenienti dai cittadini, abbiamo appurato che, in prossimità della fermata del trasporto pubblico locale, nel piazzale dell’ospedale Giovanni Paolo II, gli utenti patiscono d’inverno il freddo e la pioggia e nel periodo estivo il forte caldo. Da qui la necessità di predisporre l’installazione di una pensilina con delle panchine al fine di ridurre i disagi nei tempi di attesa. Siamo certi che da parte della direzione generale dell’azienda sanitaria provinciale ci sarà un positivo riscontro alla nostra richiesta. Vigileremo affinché l’iter in questione possa essere attuato”.

