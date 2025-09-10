Ragusa, Forza Italia amplia la propria famiglia

Politica

Ilardo, Giuffrida, Digrandi, Mezzasalma, Vitale e Schininà oggi a Palermo dove hanno ricevuto l'imprimatur

Fabrizio Ilardo, presidente del Consiglio comunale, Giovanni Giuffrida, vicesindaco, l’assessore Simone Digrandi e i consiglieri comunali Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schininà hanno formalizzato oggi la loro adesione a Forza Italia. A darne comunicazione ufficiale il presidente Renato Schifani e il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso che stamani hanno incontrato la folta delegazione ragusana.

Per Caruso, “queste nuove adesioni rappresentano un ulteriore e significativo passo avanti nel radicamento del partito nel territorio ibleo, a poche settimane dalla prestigiosa adesione del Sindaco Peppe Cassì, annunciata lo scorso 21 luglio da Antonio Tajani.Un lavoro che si svolge e proseguirà in raccordo con i dirigenti locali di Forza Italia”.

Per Schifani “questi amministratori portano una consolidata esperienza di governo e di rappresentanza del proprio territorio, confermando il partito come la casa di riferimento per i moderati e per chi si riconosce nei valori del centrodestra e del PPE, legando questi valori all’azione concreta e quotidiana per le proprie comunità.”