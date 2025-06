Ragusa, Forza Italia invoca la convocazione del tavolo unitario del centrodestra

Politica

"Le questioni da risolvere riguardano non solo il Comune capoluogo ma anche le altre realtà comunali iblee"

“Sin da prima che si tenessero le elezioni provinciali, ho sempre invocato la convocazione del tavolo unitario del centrodestra, allargato alla deputazione regionale, proprio per definire una linea politica che riguardi non solo Ragusa ma anche il resto del territorio ibleo. Prendo atto, adesso, dell’intervento del senatore Salvo Sallemi che, evidentemente, procede lungo il solco dei chiarimenti da me già richiesti. Direi che, ora più che mai, emerge l’urgenza di un confronto organico sulle questioni politiche rimaste irrisolte”.