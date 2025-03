Ragusa, Francesco Raniolo nuovo prorettore dell’Università della Calabria

Attualità

Il prestigioso riconoscimento dopo l'elezione del Senato accademico

Francesco Raniolo (nella foto) è il nuovo prorettore dell’Università della Calabria. Ragusano, sessant’anni compiuti nello scorso gennaio, il docente di Scienza della politica è stato eletto dal Senato accademico dell’ateneo con sede a Rende-Cosenza per affiancare (e con specifiche deleghe assai delicate) il Magnifico Rettore. Raniolo prende il posto della professoressa Patrizia Piro che finora, insieme al professor Francesco Scarcello, ha ricoperto la carica di prorettore dell’Università considerata tra le migliori in Italia, caratterizzata dal fatto di essere stata fondata negli anni ’70 con criteri assolutamente moderni, anche nella struttura edilizia, che è oggi un unicum in Italia.