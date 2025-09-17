Politica
Ragusa, Fratelli d’Italia a Cassì: “Inimmaginabile un futuro senza condividere il presente”
"La posizione del senatore Sallemi è la posizione di tutto il partito. Parliamo con una voce unica"
In merito alle recenti dichiarazioni del primo cittadino di Ragusa Giuseppe Cassì (nella foto) arriva la replica in una nota dell’onorevole Giorgio Assenza e del coordinatore provinciale Giovanni Moscato.
“Fratelli d’Italia parla sempre con un’unica voce. La posizione del senatore Salvo Sallemi è la posizione di tutto il partito quindi, contrariamente a ciò che sostiene il sindaco di Ragusa, non vi sono differenti vedute rispetto alla situazione politica di palazzo dell’Aquila. D’altronde ciò che è accade è evidente e solare: il sindaco adesso è un uomo di partito e ha aderito a una forza fondante del centrodestra. Lo stesso centrodestra che a livello nazionale, regionale e comunale – così come avviene in tanti enti in provincia – governa insieme con risultati apprezzabili, concreti e in piena sinergia. Conveniamo sul fatto che occorre programmare il futuro per Ragusa ma davvero qualcuno può immaginare un futuro senza condivisione di un presente? Linearità e coerenza: è quello che ci si attende da un esponente come Cassì, oggi appartenente ad una forza responsabile di centrodestra come Forza Italia che tra l’altro ha sempre parlato e attuato condivisione e non chiusura”.
Ma cosa aveva detto Cassì? Ecco che cosa aveva dichiarato nei giorni scorsi al giornale "La Sicilia", sgombrando il campo da alcune ipotesi: "L'azzeramento della giunta non è un'ipotesi che sarà presa in considerazione. Su questo punto non ci sono ambiguità". In attesa dell'incontro con Ragusa Prossima, Cassì aveva aggiunto: "Anche quando ho manifestato la volontà di entrare in un partito, ho sempre chiarito – ai vertici territoriali, regionali e nazionali – che intendevo continuare nel rispetto degli accordi presi all'inizio di questo percorso. Se questi passaggi creano disagio in qualcuno, non spetta a me giudicarlo. Ne prendo atto, semplicemente. Direzione Ragusa? Resta un perno fondamentale e sarà un protagonista politico nella vita della città".