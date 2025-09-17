Ragusa, Fratelli d’Italia a Cassì: “Inimmaginabile un futuro senza condividere il presente”

Politica

"La posizione del senatore Sallemi è la posizione di tutto il partito. Parliamo con una voce unica"

In merito alle recenti dichiarazioni del primo cittadino di Ragusa Giuseppe Cassì (nella foto) arriva la replica in una nota dell’onorevole Giorgio Assenza e del coordinatore provinciale Giovanni Moscato.

“Fratelli d’Italia parla sempre con un’unica voce. La posizione del senatore Salvo Sallemi è la posizione di tutto il partito quindi, contrariamente a ciò che sostiene il sindaco di Ragusa, non vi sono differenti vedute rispetto alla situazione politica di palazzo dell’Aquila. D’altronde ciò che è accade è evidente e solare: il sindaco adesso è un uomo di partito e ha aderito a una forza fondante del centrodestra. Lo stesso centrodestra che a livello nazionale, regionale e comunale – così come avviene in tanti enti in provincia – governa insieme con risultati apprezzabili, concreti e in piena sinergia. Conveniamo sul fatto che occorre programmare il futuro per Ragusa ma davvero qualcuno può immaginare un futuro senza condivisione di un presente? Linearità e coerenza: è quello che ci si attende da un esponente come Cassì, oggi appartenente ad una forza responsabile di centrodestra come Forza Italia che tra l’altro ha sempre parlato e attuato condivisione e non chiusura”.