Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Politica

Ragusa, Fratelli d’Italia a Cassì: “Inimmaginabile un futuro senza condividere il presente”

"La posizione del senatore Sallemi è la posizione di tutto il partito. Parliamo con una voce unica"

Di Redazione |

In merito alle recenti dichiarazioni del primo cittadino di Ragusa Giuseppe Cassì (nella foto) arriva la replica in una nota dell’onorevole Giorgio Assenza e del coordinatore provinciale Giovanni Moscato.

“Fratelli d’Italia parla sempre con un’unica voce. La posizione del senatore Salvo Sallemi è la posizione di tutto il partito quindi, contrariamente a ciò che sostiene il sindaco di Ragusa, non vi sono differenti vedute rispetto alla situazione politica di palazzo dell’Aquila. D’altronde ciò che è accade è evidente e solare: il sindaco adesso è un uomo di partito e ha aderito a una forza fondante del centrodestra. Lo stesso centrodestra che a livello nazionale, regionale e comunale – così come avviene in tanti enti in provincia – governa insieme con risultati apprezzabili, concreti e in piena sinergia. Conveniamo sul fatto che occorre programmare il futuro per Ragusa ma davvero qualcuno può immaginare un futuro senza condivisione di un presente? Linearità e coerenza: è quello che ci si attende da un esponente come Cassì, oggi appartenente ad una forza responsabile di centrodestra come Forza Italia che tra l’altro ha sempre parlato e attuato condivisione e non chiusura”.

Ma cosa aveva detto Cassì? Ecco che cosa aveva dichiarato nei giorni scorsi al giornale “La Sicilia”, sgombrando il campo da alcune ipotesi: “L’azzeramento della giunta non è un’ipotesi che sarà presa in considerazione. Su questo punto non ci sono ambiguità”. In attesa dell’incontro con Ragusa Prossima, Cassì aveva aggiunto: “Anche quando ho manifestato la volontà di entrare in un partito, ho sempre chiarito – ai vertici territoriali, regionali e nazionali – che intendevo continuare nel rispetto degli accordi presi all’inizio di questo percorso. Se questi passaggi creano disagio in qualcuno, non spetta a me giudicarlo. Ne prendo atto, semplicemente. Direzione Ragusa? Resta un perno fondamentale e sarà un protagonista politico nella vita della città”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community