Ragusa, Fratelli d’Italia e il sopralluogo a palazzo Tumino dove dovrebbe sorgere il Palagiustizia

Attualità

Il coordinatore cittadino Poidomani: "Pensiamo al benessere collettivo e alla realizzazione di progetti di ampio respiro per la città"

L’opposizione di Fratelli d’Italia all’amministrazione comunale di Ragusa prescinde, com’è naturale che sia, dal benessere collettivo e dalla realizzazione di progetti di ampio respiro della città. Ecco perché quando si individuano occasioni sinergiche, punti di contatto, si fa il possibile per portare avanti una serie di progetti nell’esclusivo interesse della collettività comunale. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, dopo la visita di ieri mattina, organizzata dal senatore Salvo Sallemi, nel corso della quale sono stati illustrati i passi in avanti compiuti dopo la visita nel capoluogo, tempo addietro, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con cui era stato avviato un confronto istituzionale per valutare in che modo palazzo Tumino, una vera e propria ferita aperta nel cuore della città, potesse divenire una cittadella confortevole per tutti gli operatori della Giustizia, avviando, al contempo, un’operazione importante di rivitalizzazione in una zona cruciale della città.