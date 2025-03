Ragusa, fratture agli arti per l’uomo investito da una moto a Vittoria

Attualità

Diagnosticati quaranta giorni di prognosi

E’ stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II (nella foto) di Ragusa l’anziano pedone che nella tarda mattinata di oggi è stato investito da una moto. L’uomo ha riportato delle fratture agli arti. Per lui una prognosi di 40 giorni. Dopo l’arrivo al pronto soccorso di Vittoria, l’anziano era stato portato al Giovanni Paolo II per essere sottoposto a Tac, dato che quella presente all’ospedale di Vittoria in questo momento non funziona. Il conducente della moto, invece, ha riportato un trauma al gomito ed è stato trasferito a Ragusa.

