Ragusa, frizzante stagione teatrale al Duemila

Spettacoli

Si comincia venerdì 22 novembre con Francesco Pannofino

Più viva e più frizzante che mai la stagione teatrale del Duemila che sta per prendere il via. Il primo appuntamento, di fatto, è già alle porte. Nella confortevole struttura di viale Sicilia, a Ragusa, infatti, venerdì 22 novembre, alle 21, si comincia con un attore eccezionale, Francesco Pannofino, che proporrà il testo scritto e diretto da Angelo Longoni dal titolo “Chi è io?”. Sul palco anche Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino. Oltre agli abbonamenti per l’intera stagione teatrale, che contempla la presenza di attori dal grande calibro come, oltre a Pannofino, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Arturo Brachetti, Paolo Calabresi e Pippo Pattavina, ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto per ogni singolo spettacolo.