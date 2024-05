Ragusa, Fusco torna a raccontare Frida

Spettacoli

L'emozionante conferenza spettacolo è in programma domani sera al museo della Cattedrale

Dopo gli straordinari successi ottenuti negli ultimi giorni a Venezia, al teatro comunale di Vittoria, con la standing ovation e applausi durati per oltre una decina di minuti, e a Rosolini, Amedeo Fusco (nella foto), regista e attore, torna con il suo cavallo di battaglia. Domani, sabato 27 aprile, alle 21, al museo della Cattedrale, in corso Italia 87 a Ragusa, sarà infatti riproposto Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo, il grande affresco sotto forma di recital che è tributato a un personaggio iconico dei nostri tempi, la pittrice messicana la cui vita resta ancora oggi al centro dell’attenzione per l’intensità con cui la stessa è stata vissuta.