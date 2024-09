Ragusa, gabbia di calcio a piazza Lupis

Società

L'iniziativa rientra nel contesto dello Sportcity day, la manifestazione in rete a cui ha aderito il Comune

Sono già entrate nel vivo questa mattina le iniziative legate allo Sportcity day 2024, la manifestazione in rete a cui ha aderito anche il Comune di Ragusa. Tra gli appuntamenti che suscitano maggiore interesse quello legato alla presenza della gabbia di calcio a piazza Lupis (Tamanaco) a cura del Pro Ragusa e del Ragusa boys. Varie le attività (nelle foto Salvo Bracchitta) dall’1 contro 1 al 3 contro 3 per non parlare di giochi tecnici di trattamento palla. Una iniziativa che ha coinvolto anche le famiglie.

