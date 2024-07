Ragusa, gambiano in giro per la città con un coltello con apertura a scatto della lunghezza di venti centimetri: denunciato

Cronaca

Il trentenne era già destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un trentenne gambiano ritenuto responsabile del reato di porto di coltello.

Nei giorni scorsi, in pieno giorno, è pervenuta alla Sala operativa una segnalazione di un uomo armato di coltello all’interno di un noto centro commerciale di Ragusa. Ricevuta la segnalazione e le descrizioni del giovane, gli agenti della Squadra Volante hanno subito rintracciato la persona segnalata che veniva identificata per il trentenne gambiano. La perquisizione personale eseguita a carico del trentenne ha dato esito positivo in quanto i poliziotti hanno rinvenuto un coltello con apertura a scatto della lunghezza complessiva di venti centimetri.