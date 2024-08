Ragusa, gestione del castello di Donnafugata. E’ ancora polemica

Attualità

Il consigliere Firrincieli controreplica al sindaco: "Ho capito benissimo quello che sta accadendo, la gestione del futuro dell'antico maniero non può essere liquidata in quattro e quattr'otto"

“Non è certo il consigliere Firrincieli che non ha capito e che, piuttosto, sa benissimo che cosa è previsto dalla normativa vigente, compreso il passaggio in seno al civico consesso alla conclusione dell’iter. Quando chiediamo la revoca e l’annullamento del bando lo facciamo, senza che qualcuno rigiri la frittata, perché sarebbe opportuno che il Consiglio comunale si determini o comunque valuti con attenzione la delicata questione, prima che sia emesso uno strumento del genere, al fine di comprendere se abbia un senso strategicamente che il castello di Donnafugata sia gestito nella modalità che l’azienda proponente ha rappresentato”.