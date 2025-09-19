Ragusa, Giardino ibleo: pronta la nuova bambinopoli

Attualità

Accanto a questa è stata attivata un'area fitness. L'assessore D'Asta: "Sito più accessibile e inclusivo"

“I lavori di restauro e rigenerazione dei Giardini Iblei, cuore verde del nostro quartiere barocco, procedono nei tempi e nei modi previsti – dichiara il sindaco Peppe Cassì – al punto che possiamo già restituire ai ragusani e ai turisti i primi spazi rinnovati. Pur all’interno del contesto di un’opera ancora in corso di realizzazione, bambinopoli e area fitness, una totalmente rigenerata e l’arte creata ex novo, sono infatti già pronte. Giochi nuovi, altri manutenuti, tappeto anti trauma: ma la cosa che più mi preme sottolineare della nuova bambinopoli è l’installazione di giochi accessibili anche ai bambini con disabilità, affinché questo spazio sia quanto più possibile un luogo aperto a tutti. L’area fitness è invece costituita da 11 attrezzi, dando così risposta alle richieste e ai suggerimenti di ragazzi di Ibla e studenti universitari che chiedevano spazi all’aperto in cui potersi allenare”.