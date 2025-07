Ragusa, Gigi Bellassai vicesegretario provinciale del Pd

Politica

La nomina finalizzata a fare crescere ulteriormente il partito nell'area iblea

Il segretario provinciale Angelo Curciullo nomina Gigi Bellassai vicesegretario del Partito Democratico ibleo. L’annuncio è stato dato in occasione dell’ultima riunione della direzione provinciale tenutasi nella sede di Ragusa. Bellassai è capogruppo del Pd al Comune di Comiso. La nomina segna un passo importante nel processo di rafforzamento e rilancio del Partito Democratico ibleo a livello provinciale, con l’intento di intensificare l’impegno sul territorio e garantire una più forte presenza nelle dinamiche politiche locali (nella foto Bellassai è il secondo da sinistra).