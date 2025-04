Ragusa, giochi della Chimica 2025: Luca Gurrieri trionfa nella fase regionale

Attualità

E' uno studente dell'istituto Galileo Ferraris

Luca Gurrieri della classe quinta Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’istituto Galileo Ferraris di Ragusa ha trionfato nella fase regionale dei Giochi della Chimica, dimostrando un’eccellente preparazione e passione per questa disciplina scientifica.

La competizione, che ha coinvolto studenti di tutta la regione, seleziona i più brillanti talenti nel campo della chimica, e con il suo risultato Gurrieri è riuscito a qualificarsi per la fase nazionale. Della squadra del Ferraris, guidata con dedizione dal prof. Fabio Fatuzzo, hanno fatto parte anche Giorgio Farina, Matteo Dipasquale, Giovanni Parrino.

Luca Gurrieri ha mostrato abilità straordinarie, affrontando con successo le prove proposte, ed evidenziando con il risultato ottenuto competenze eccellenti, frutto della sua passione, del suo studio e del lavoro instancabile dei docenti e dei tecnici della scuola, che hanno fornito un supporto prezioso durante la preparazione.

La fase nazionale dei Giochi della Chimica 2025 (Triennio Categoria C) si terrà dal 19 al 21 maggio a Firenze, e rappresenta un’opportunità unica per lo studente ragusano di confrontarsi con i migliori a livello nazionale, potendo dimostrare il suo spirito d’eccellenza e la determinazione a fare bene.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico prof. ing. Rosario Biazzo che ha incoraggiato Luca a mantenere viva la passione per la scienza, certo che continuerà a perseguire i suoi sogni con la stessa caparbietà di oggi, coltivando la curiosità scientifica e l’impegno a fare sempre meglio.