Ragusa, Giordana Duri rappresenterà la provincia al campionato nazionale di disegno tecnico

E' studentessa del Comprensivo Crispi-Vetri. Sono in tutto 29 gli studenti vincitori delle finali provinciali che si sfideranno venerdì e sabato a Rieti

Giordana Duri dell’istituto comprensivo “F. Crispi – P. Vetri” rappresenterà la provincia di Ragusa al campionato nazionale di disegno tecnico. Sarà accompagnata dalla professoressa Nicoletta La Rosa.

Sono in tutto 29 gli studenti, vincitori delle finali provinciali, che si sfideranno il prossimo 25 e 26 ottobre a Rieti nella prestigiosa competizione, dopo un percorso di prove eliminatorie iniziato nelle loro scuole.

Un evento storico per l’educazione tecnica in Italia. Questa iniziativa, nata nel 2015 su proposta del prof. Fabio Macchia presso l’I.C. Egnazio Danti di Alatri (Fr), ha visto crescere rapidamente la partecipazione a livello nazionale, coinvolgendo ad oggi 17.000 studenti. L’obiettivo del campionato è quello di ridare centralità al disegno tecnico a mano, una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle competenze spaziali, logiche e manuali dei ragazzi.

La finale nazionale sarà un momento di grande importanza per l’intero territorio, ma anche per il panorama scolastico e formativo italiano. L’evento vede la partecipazione di istituzioni locali, regionali e nazionali, che insieme sostengono il valore dell’educazione tecnica, essenziale per formare le nuove generazioni.