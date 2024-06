Ragusa, Giornata della legalità in memoria di Pippo Tumino

Attualità

Sabato l'importante iniziativa promossa dalla Cna territoriale con Ayala, Cracolici e il segretario nazionale dell'organizzazione di categoria Gregorini

La Cna territoriale di Ragusa ricorda l’indimenticata figura di un dirigente straordinario come Pippo Tumino (nella foto). E lo fa con lo stesso fervore di sempre, anche a 14 anni di distanza dalla sua scomparsa. Un personaggio, Tumino, che ha segnato in positivo la storia economica e dello sviluppo della città oltre che dell’intera provincia. E che, dunque, merita di essere ricordato. La Cna lo farà stavolta promuovendo, per sabato 15 giugno, la “Giornata della legalità nell’economia e nell’impresa”. A partire dalle 10,30, nella sala Pippo Tumino della sede di via Psaumida 38, è in programma un interessante dibattito che, moderato dall’inviato del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi, vedrà la presenza del senatore Giuseppe Ayala, ex magistrato e vicepresidente della fondazione Giovanni Falcone, dell’on. Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, e del senatore Salvatore Sallemi, componente della commissione nazionale Antimafia. I lavori saranno conclusi dal segretario generale della Cna nazionale, Otello Gregorini. Prima, però, la giornata sarà introdotta dal segretario territoriale della Cna, Carmelo Caccamo, a cui faranno seguito i saluti istituzionali dei rappresentanti della Prefettura, della Questura e del Libero consorzio. Saranno presenti il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione della Cna regionale Sicilia. A chiudere questa prima batteria di interventi il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono.