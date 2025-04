Ragusa, giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: caffè letterario Anffas con Imperiali

Società

L'appuntamento è in programma domani al centro commerciale culturale di via Matteotti

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, in programma domani, mercoledì 2 aprile, l’Anffas onlus Ragusa ha promosso una serie di iniziative nel contesto degli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale e che prenderanno il via alle 9 con la camminata dell’Amicizia. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20,30 i lavori delle persone con disabilità dell’associazione Anffas saranno esposti all’interno della galleria espositiva del centro commerciale culturale “Mimì Arezzo”. Dalle 10 alle 13, inoltre, le studentesse e gli studenti del liceo artistico Galileo Ferraris realizzeranno delle opere nel chiostro del centro commerciale culturale in estemporanea con la collaborazione delle ragazze e dei ragazzi delle associazioni.