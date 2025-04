Ragusa, giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: le iniziative dell’Anffas onlus

Società

Questa mattina il caffè letterario con Michele Imperiali

Immaginate di poter dialogare con una grave malattia come un tumore o la depressione, che cosa le chiedereste? Per esempio, perché colpisce alcune persone e altre no? Oppure che possibilità ci sono di guarire? O, ancora, se un giorno verrà debellata dalla ricerca? E quali risposte vi aspettereste dalla malattia? Probabilmente quelle che scienziati e medici non sono ancora in grado di dare. Nel libro “Tutto d’un fiato. Un sognatore a faccia a faccia con lo spettro” l’autore, Michele Imperiali (nella foto in alto da sinistra il giornalista Giorgio Liuzzo, Imperiali, Sara Giaquinta, Costanza e Cilia), presidente del comitato tecnico scientifico dell’Anffas nazionale, oltre a una esperienza pluriennale nel settore della disabilità, ha immaginato di fare questa conversazione fantastica con l’autismo, o per meglio dire gli autismi, considerati tra i disturbi del neurosviluppo più diffusi, complessi e ancora incurabili dei nostri tempi. “A cosa serve scrivere una stramberia del genere, vi chiederete? – ha detto Imperiali – Semplicemente perché gli autismi, come tutte le malattie e le disabilità, non sono da considerarsi un problema privato. Per questa ragione c’è bisogno di parlarne molto di più per far accrescere la consapevolezza collettive”.