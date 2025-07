Ragusa, giornate piene e intense per la festa del Carmine

Società

Le iniziative del fine settimana concentrate sui bambini e sui malati con i volontari dell'Unitalsi. Oggi e domani si continua con altri appuntamenti di rilievo

Giornate piene e intense quelle dello scorso fine settimana in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Le celebrazioni, in particolare, sono state caratterizzate da una serie di iniziative rivolte ai più piccoli oltre che ai malati. Sabato, nello specifico, l’accoglienza è stata indirizzata ai malati accompagnati dai volontari dell’Unitalsi. La santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd ha contemplato la partecipazione della stessa Unitalsi e durante la santa messa è stato imposto lo scapolare ai malati e ai volontari che ne hanno fatto richiesta. La serata è poi proseguita in piazza Carmine, sempre con gli amici dell’Unitalsi e i bambini visto che l’appuntamento è stato animato dai clown dottori che, con le loro evoluzioni spiritose, non hanno mancato di coinvolgere tutti. Ieri, invece, dopo la santa messa vespertina presieduta da padre Gianni Iacono ocd, c’è stata la benedizione dei bambini e l’affidamento a Gesù Bambino e alla Madonna del Carmine. In serata, poi, molto partecipato il concerto del coro “Mariele Ventre” diretto dalla maestra Giovanna Guastella a cui si è affiancato il concerto della scuola di canto “Associazione musicale Armida” diretto dalla maestra Giulia Rizza.

Oggi, intanto, si celebra la solennità della dedicazione della chiesa in concomitanza con la Giornata della famiglia carmelitana. Alle 18 la recita del Rosario e inizio della novena dedicata alla Madonna del Carmine. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, con la partecipazione delle fraternità dell’ordine secolare carmelitano di Chiaramonte Gulfi, Ragusa e Vittoria. Alle 20,30 il concerto con canti mariani del coro polifonico Unda Maris di Scoglitti.

Domani, martedì 8 luglio, giornata dedicata a Maria, madre della divina grazia: alle 18 il Rosario e le litanie lauretane, momento animato dai volontari dell’Unitalsi. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd. Alle 19,30 un appuntamento legato alla riflessione intitolato “Il sogno del lavoro e dell’arte” organizzato dall’associazione Insieme in città e dal santuario del Carmine con il patrocinio del Comune di Ragusa e in collaborazione con l’ecomuseo Carat, l’Archivio degli Iblei e la società di storia patria. L’introduzione sarà a cura del prof. Giorgio Flaccavento mentre sarà presente alla proiezione il videomaker Francesco Bocchieri che ha girato e montato i documenti che saranno proposti al pubblico (foto Salvo Bracchitta).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA