Ragusa, Giovanni Sallemi nuovo presidente di mestiere del settore autotrasporti della Fita Cna

Economia

"Abbiamo numerose problematiche da risolvere per un settore cruciale dell'economia locale"

E’ Giovanni Sallemi (nella foto), comisano, il nuovo presidente di mestiere del settore autotrasporti Fita Cna Ragusa. L’elezione a conclusione dell’assemblea elettiva del trasporto merci che ha visto, tra gli altri, nominati componenti del comitato esecutivo Salvatore Raniolo, Maurizio Biundo, Salvatore Baglieri e Pietro Donzelli. L’assemblea, avente per tema “Autotrasporto in prima linea”, moderata dal segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, ha approfondito una serie di tematiche di notevole rilevanza per la categoria. Sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, Vincenzo Spatola, coordinatore territoriale Fita Cna Ragusa, e Saro Tumino, presidente regionale Fita Cna Sicilia. Assieme a loro anche l’avvocato Giovanni Scoccini, Giorgio Stracquadanio, coordinatore regionale Fita Cna Sicilia, e Patrizio Ricci, presidente nazionale Fita Cna.