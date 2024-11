Ragusa, Giovanni Tumino neocoordinatore provinciale di Noi Moderati

Politica

Il coordinatore regionale Dell'Utri: "A lui va il nostro pieno sostegno"

Giovanni Tumino (nella foto) neocoordinatore di Noi Moderati a Ragusa e provincia. Dice Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati: “A lui il nostro pieno sostegno. E’ un momento molto felice per il nostro partito che consolida il proprio ruolo nel territorio e negli enti locali e che negli ultimi appuntamenti elettorali – regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna – si rafforza grazie ai consensi in netto aumento. Risultati che premiano gli sforzi nelle comunità territoriali e nel contributo decisivo all’azione del governo Meloni con la guida di Maurizio Lupi e Saverio Romano, testimoni e interpreti autorevoli dei valori del Centro”.