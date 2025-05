Ragusa, giro di vite contro chi continua a sporcare la città

Cronaca

Numerose immagini sono state trasmesse alla magistratura: i trasgressori deferiti all'autorità giudiziaria

“Solo due immagini, mentre molte altre sono già state trasmesse alla magistratura: i trasgressori sono stati infatti deferiti all’autorità giudiziaria affinché venga perseguito il percorso penale”. Così il sindaco Peppe Cassì a proposito di chi, ancora oggi, continua ad abbandonare i rifiuti dove capita prima.

“Senza annunci, in questi mesi – continua Cassì – abbiamo lavorato a un deciso giro di vite contro chi conferisce i rifiuti in modo errato o li abbandona: sono passati ormai diversi anni dall’introduzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e le irregolarità non possono più essere tollerate, specie quando deturpano e inquinano irrimediabilmente il nostro territorio, in città o nelle campagne. A differenza di altri Comuni, abbiamo scelto di non esternalizzare più il servizio ma di renderlo continuativo e parte integrante del corpo di polizia locale, con spazi adeguati e più grandi per il nostro Nucleo Ambiente, tecnologie avanzate e personale adeguatamente formato, sia da un punto di vista tecnico per l’utilizzo di questi nuovi dispositivi sia da un punto di vista normativo e della privacy”.