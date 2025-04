Ragusa, Giulia Guastella sul palcoscenico con la stand-up comedy “Il modo giusto (per sbagliare)”

Spettacoli

L'appuntamento è in programma domenica al teatro Badia di corso Italia a partire dalle 19,30

E’ una delle giovani attrici più talentuose del panorama ibleo. E, non a caso, vanta già esperienze nazionali di un certo prestigio. Senza, però, dimenticare mai le proprie radici. Domenica 13 aprile, alle 19,30, per la rassegna “Cabaret al teatro Badia”, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, sul palco di corso Italia 103 la ragusanissima Giulia Guastella (nella foto) che proporrà la stand-up comedy intitolata “Il modo giusto (per sbagliare)”. Uno spettacolo comico che è stato scritto dalla stessa Giulia Guastella con Francesco Brandi e che si è affermato come show vincitore di Zelig.