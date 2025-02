Ragusa, Giurdanella riconfermato alla presidenza del comitato Monti Iblei. Brullo del Volley Modica consigliere

Sport

Ecco i componenti dell'organismo dopo il rinnovo delle cariche per il quadriennio

Si è svolta domenica scorsa l’assemblea territoriale del comitato Monti Iblei per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025–2028.

Tra le novità più importanti per quanto riguarda l’Avimecc Volley Modica c’è l’elezione a consigliere del Comitato provinciale di Tino Brullo (nella foto).

Gianni Giurdanella, invece, è stato riconfermato alla presidenza. Oltre a Tino Brullo, sono stati eletti consiglieri Adriana Bazzano, Svetoslava Koritarova e Aldo Caltabiano, mentre il Revisore dei Conti eletto è Giovanni Puglisi.

Il presidente della Volley Modica, Ezio Aprile, il dg Luca Leocata, tutto lo staff dirigenziale e la squadra si congratulano con Tino Brullo e augurano un buon lavoro al nuovo consiglio provinciale eletto domenica scorsa.