Ragusa, gli ex ragazzi festeggiano gli 85 anni di padre Salvatore Guarneri

Attualità

L'ex parroco di San Pietro apostolo è stata una istituzione per tutto il quartiere

“Oggi noi tutti ex ragazzi di Beddio festeggiamo il compleanno del nostro parroco Salvatore Guarneri”. Sono i parrocchiani di uno dei quartieri più popolosi di Ragusa ad avere celebrato, ieri sera, a Villa Fortugno, il sacerdote che ha compiuto 85 anni di età (foto Salvo Bracchitta). Nel lontano 20 novembre 1966, padre Guarneri era stato incaricato dal vescovo di allora, monsignor Pennisi, a guidare la parrocchia di San Pietro apostolo nel vecchio quartiere di Beddio. “Mezzo secolo e’ passato sempre assieme – scrivono gli ex ragazzi – padre Guarneri ci ha trasmesso sempre la cosa giusta da fare e soprattutto il rispetto per gli altri. Grazie, caro parroco, per quello che ci hai insegnato”. Oggi padre Guarneri sta conducendo la propria vecchiaia in serenità nella parrocchia del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, nella parte alta della città, dove, ieri sera, poco prima della festa, ha presieduto la santa messa, assieme al parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, e a frate Massimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA