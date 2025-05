Ragusa, gli scout Fse Rg 3 della cattedrale San Giovanni Battista a Roma per il Giubileo degli adolescenti

Attualità

Una esperienza straordinaria e che semina segnali di speranza

E’ pienamente riuscita la presenza degli scout Fse Ragusa 3, guide ed esploratori, della cattedrale San Giovanni Battista, a Roma in occasione del Giubileo degli adolescenti che, tra l’altro, ha coinciso con un evento storico di portata mondiale, i funerali del santo padre Francesco. “I nostri ragazzi – sottolinea il consigliere comunale Sergio Firrincieli – sono stati nella capitale proprio in quei giorni in cui il mondo ha guardato alla città eterna con occhi di speranza nel ricordo di un Papa che amava molto i giovani e che, non a caso, aveva dedicato loro un ultimo audio inedito. E’ stata una esperienza straordinaria e altamente formativa. Ringraziamo il capo riparto Caterina D’Amanti, l’aiuto-capo Irene Cassarino, Ottavia Firrincieli, Denise Cilia e Tiziana Puglisi. E, ancora, per l’Alta squadriglia aquile Fse Ragusa 3, il capo riparto Gabriele Criscione. Speriamo che tutto questo serva a seminare l’humus per costruire un mondo migliore di cui, sinceramente, tutti sentiamo il bisogno”.

