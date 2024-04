Ragusa, gli studenti del Mazzini di Vittoria in visita gli orti sociali di Proxima

Attualità

Periodo primaverile, iniziano le visite degli studenti per ammirare da vicino i passi, sempre in aggiornamento, compiuti dagli orti sociali Proxima che, grazie all’impianto di acquaponica, riesce a fondere in un unico concetto l’acquacoltura (l’allevamento dei pesci) e l’idroponica (la coltivazione fuorisuolo). Nell’ambito del progetto “La Vittoria della legalità” promosso dalla sede di Ragusa di Confcooperative, gli orti sociali, con il responsabile Marcello Firrincieli, hanno accolto la 3A scienze applicate del liceo scientifico Mazzini di Vittoria. Gli studenti erano guidati dal professor Fausto Senia, tutor nell’ambito del Pcto, ex alternanza scuola lavoro.