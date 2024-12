Ragusa, guida con patente revocata. Denunciato 33enne

Ragusa

I controlli sono stati effettuati dagli agenti della Volante

Gli agenti della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura mantengono alta l’attenzione per gli “utenti della strada”; infatti, durante questa attività di controllo del territorio i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di una autovettura. Il conducente, alla vista degli Agenti, si è dimostrato subito nervoso per il controllo ed infatti la verifica delle generalità nelle banche dati nazionali poneva in evidenza che lo stesso non era in possesso della sua patente in quanto revocata da più di un anno e mezzo.