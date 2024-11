Ragusa, guida in stato di ebbrezza: denunciati una 22enne e un 27enne

Cronaca

I due sono stati sottoposti a controlli con l'etilometro da parte dei carabinieri

Continua l’impegno nei controlli dell’utenza stradale sul territorio ragusano da parte dei carabinieri. Questa volta, durante lo svolgimento di predisposti servizi serali finalizzati a garantire sicurezza e controllo della circolazione stradale, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, hanno invitato più persone a sottoporsi ad alcol test. Dapprima i militari hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito per una guidatrice 22enne ragusana, per un valore di 1,19 g/l. Qualche ora dopo, nelle prime ore del mattino, veniva eseguito medesimo test per un 27enne che dava nuovamente esito positivo, con valore di 1,33 g/l.